Неадекватный мужчина крушил топором автомобили во дворе Соломенского суда столицы (видео)

В пятницу, 16 февраля, неадекватный мужчина с топором начал крушить автомобили, припаркованные во дворе Соломенского районного суда в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook судья Виктория Кицюк:

«Неизвестный забежал в обеденный перерыв во дворик и начал, передвигаясь против часовой стрелки, крушить топором автомобили. Около десяти машин. От выбитых стекол, до пробитых капотов».

Как удалось выяснить «ФАКТАМ» мужчину удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. О мотивах поступка этого человека пока ничего не известно.

«Пока не можем дать какой-либо информации по этому делу», -- сказали в полиции и пообещали поделиться подробностями позже.

Ранее fakty.ua сообщали, что маньяк с топором орудует в Черкасской области.

Видео «Украинская правда»