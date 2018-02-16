В Токио построят самый высокий в мире небоскреб из дерева (фото)

Японская компания Sumitomo Forestry Ltd объявила, что к 2041 году в центре Токио появится самый высокий в мире небоскреб из дерева. Древесина — более гибкий материал в сравнении с бетонными блоками, а потому 350-метровое здание обещает быть сейсмостойким и устойчивым к типичным для Японии сильным ветрам.

Вторая причина использовать дерево, а не традиционные для многоэтажного строительства материалы? — эстетическая. Предполагается, что внешне небоскреб будет похожим на вертикальный город-сад — с просторными озелененными лоджиями и балконами, парком на крыше и декоративными искусственными водоемами. Внутри здания предполагается концепция открытого пространства с минимальным использованием перегородок.

На 70 этажах в надземной части башни планируется разместить отель, квартиры, магазины, офисы компаний, сообщает The Telegraph.

В компании признают, что здание будет не полностью деревянным — только на 90%. Кроме 184 тыс. кубометров древесины будут местами задействованы конструкционные элементы из стали. По предварительным оценкам, на строительство башни потребуется 600 млрд иен (5,7 млрд долларов).

Небоскреб обещает стать самым высоким зданием в Японии и самым высоким деревянным объектом в мире. Ближайший конкурент японского здания находится в Ванкувере (Канада). Здание, в котором располагается университетское общежитие, было построено в 2017 году. Высота канадского объекта — 53 метра.

Напомним, в Лондоне приступили к постройке первого в мире «небесного бассейна», который будет «висеть» между двумя небоскребами на высоте 35 метров.