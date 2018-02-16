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пирожное

"Думал, что подобреет": на Киевщине квартирант угостил пенсионерку смертельным пирожным с наркотиками

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

16.02.2018 16:40 365

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На Киевщине 48-летний мужчина обиделся на хозяйку дома, который он арендовал, за то, что она подняла плату за проживание, и решил ей отомстить. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-офицер управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович:

«Сам мужчина утверждает, что хотел то ли пошутить, то ли задобрить хозяйку. Решил, мол, попробует наркотики и подобреет. Передумает поднимать плату. Пришел к женщине и угостил ее пирожным. Когда наркотик начал действовать, попросил своего товарища отвезти пенсионерку в село Савенки Вышгородского района. Но едва они прибыли на место, как женщина упала замертво. Товарищ «шутника» вызвал «скорую», но было уже поздно.

Кстати, мужчина, угостивший пенсионерку пирожным с наркотиками, оказался ранее судимым за разбой. Сейчас он задержан. Открыто уголовное производство по статье «Похищение человека».

Ранее fakty.ua сообщали о ЧП, произошедшем в Житомирской области. Два брата избили мужчину, привязали его за ноги к телеге и таскали волоком по селу.

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