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Грузия открывает новый авиарейс в Украину

Грузия открывает новый авиарейс в Украину

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 16:42 110

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Авиакомпания Georgian Airways с 6 апреля откроет регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси, сообщает УНИАН.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и субботам, время в пути — 2 часа 20 минут.

Планируется, что самолет из Харькова будет отправляется в 00.10, а прибывать в Тбилиси в 3.30. Обратные рейсы в Харьков будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом из Тбилиси в 22.00 и приземлением в Харькове в 23.20.

Стоимость билетов в одну сторону (без багажа) стартует от 3252 гривен (122 долл.), а в обе стороны — от 5519 гривен (207 долл.).

Как сообщали fakty.ua, из Украины открываются новые авиарейсы в Польшу

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