В Индии притворившаяся мужчиной женщина женилась на двух девушках ради приданого (фото)

26-летняя жительница индийского штата Уттар-Прадеш Кришна Сен, известная также, как Свити Сен, нашла необычный способ заработать денег. Последние четыре года она успешно притворялась мужчиной. За это время она сумела очаровать и убедить «выйти за нее замуж» двух девушек, рассчитывая на их приданое. Давать и получать приданое в Индии официально запрещено с 1961 года, однако эта традиция продолжает жить до сих пор.

Со своими жертвами Кришна знакомилась в соцсетях. С первой «женой» по имени Камини Сен познакомилась в 2014 году. Она представилась сыном богатого бизнесмена. Завязалась оживленная переписка, после которой «жених» приехал лично знакомиться с «невестой». Через несколько месяцев сыграли свадьбу. По словам Камини, после свадьбы «муж» начал вести себя агрессивно, избивая ее и требуя выплатить ему приданое. Родители «жены» дали Кришне взаймы более 10 тысяч долларов, чтобы «зять» мог начать собственный бизнес. Эти деньги обратно они так не получили. Более того, Кришна била Камини, требуя еще больше денег.

Во второй раз Сен, расставшись с первой супругой, заключила брак в 2017 году с девушкой по имени Ниша. Ниша, в отличие от Камины, скоро поняла, что Кришна не мужчина, но та, опасаясь огласки, заплатила ей за молчание и продолжала требовать денег от первой жены. В конце концов у Камини лопнуло терпение и она обратилась в полицию. Аферистку арестовали.

Полицейские сначала не могли поверить своим ушам, когда Сен призналась в том, что она женщина. Кришна выглядела и вела себя, как уверенный в себе мужчина. Она курила, пила алкоголь, говорила низким голосом и ездила на мотоцикле.

Полиции Сен рассказала, как ей удавалось водить жен за нос. Она никогда не позволяла им прикасаться к ней днем. А вступала в интимные отношения только ночью, в полной темноте, используя секс-игрушки.

Сен отправили в тюрьму за мошенничество и подлог. Но не могут предъявить ей обвинения в домашнем насилии, так как «технически она не является мужем».

Сен на своей первой свадьбе