Погром во дворе Соломенского суда столицы: одессит с топором мстил «за Труханова» (фото)

Стали известны новые подробности инцидента с погромом во дворе столичного Соломенского суда 16 февраля. С топором на автомобили судей напал 35-летний житель Одессы. По неофициальной информации, он таким образом мстил «за Труханова». Только пока не ясно, протестовал он против того, что мэра Одессы отпустили, либо за то, что его вообще привлекали к ответственности.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Соломенском районном суде столицы, мужчина забежал с топором во двор суда на улице Шутова и начал крушить машины, передвигаясь против часовой стрелки. На замечания судей не реагировал, а только с еще большей силой наносил удары по автомобилям.

Мужчину задержали конвойные и передали в руки подоспевшей полиции.

«Злоумышленник успел повредить 13 автомобилей, — говорит пресс-офицер Нацполиции Украины Ярослав Тракало. — В настоящее время он дает показания».

По свидетельству очевидцев, мужчина приехал к зданию суда не один. В автомобиле, который остановился перед центральным входом в здание, находились еще какие-то люди. Их личности не установлены.

Ранее fakty.ua сообщали, что неадекватный мужчина крушил топором автомобили во дворе Соломенского суда столицы.