Традиции Великого поста: как питались и чем занимались в этот период наши предки (календарь питания)

Великий пост в нынешнем году начинается у православных и грекокатоликов рано, поскольку светлый праздник Пасхи мы будем встречать уже 8 апреля. Этот пост самый длительный и суровый, налагающий запрет не только на мясо-молочные продукты и яйца. Ограничено также употребление растительного масла, рыбы и даже просто горячей пищи. В течение семи недель верующие поддерживают силы овощными, крупяными и грибными блюдами. Согласно церковному уставу, по понедельникам, средам и пятницам, а также в первую и Страстную недели пост наиболее строгий: есть голодные дни и дни, когда разрешается употреблять только сырые овощи и фрукты или же пищу без растительно масла (сухоядение).



Надо сказать, что в старину украинцы постились столь сурово, что это производило больше впечатление на приезжавших к нам в гости иностранцев. Так, французский военный инженер и картограф Гийом Левассер де Боплан, живший на территории Украины в 1630—1647 годах, писал, что «жители казацкого края считают, будто спасение их души зависит от изменения пищи».



Еще один иноземец, Ульрих фон Вердум, путешествовавший в XVII веке по Галичине, заметил: местные жители так самоотверженно держат пост, что выглядят изголодавшимися и бледны как полотно.



Сегодня для многих людей во время поста церковь дает послабление. Например, маленьким детям и беременным женщинам достаточно отказаться от деликатесов и сладкого. Пожилым (старше 60 лет), а также больным людям часто разрешают употреблять молочные продукты и рыбу. Военные и заключенные не выбирают свое меню, поэтому должны сосредоточиться на духовной стороне поста. Кроме того, для всех пост становится менее строгим по субботам и воскресеньям (разрешается горячая пища с растительным маслом и немного сухого красного вина), а также в праздники. К примеру, в Лазареву субботу (31 марта) можно употреблять икру, в Вербное воскресенье (1 апреля) — разнообразить меню рыбными блюдами. Обычно такое послабление делается и на Благовещение (7 апреля). Однако в нынешнем году этот великий праздник пришелся на Страстную субботу, поэтому вкушение рыбы не разрешено.

Впрочем, о своем рационе во время Великого поста верующему человеку лучше заранее поговорить с духовным отцом и попросить благословения, тогда легче будет удерживаться от соблазнов. Следует отметить, что церковь призывает не путать пост с диетой. «Пост — это вспомогательное средство для стяжания Святого Духа», — писал преподобный Серафим Саровский. Главное — это молитва и покаяние. Сегодня, напутствуя людей, священники часто говорят о том, что покаяние помогает освободиться от зависимостей, начиная с маленьких пристрастий, например, к сладкому или кофе, и заканчивая непреодолимой тягой к табаку, алкоголю, наркотикам.



Чем же питались украинцы в пост? Стоит отметить, что наши предки оставили богатейшее меню постных блюд. Так, казаки во время Великого поста ели кулеш, борщ с фасолью, суп с галушками и разные каши. В Карпатах варили грибную юшку, пекли постные пирожки с тыквой, сушеными абрикосами, черносливом и калиной. Галичане готовили квасівку (заправленную мукой юшку на основе капустного кваса) и кислицю (суп из овсяной муки или крупы). Ели эти кушанья с хлебом, картофелем, горохом или фасолью. Подавали в пост и ябчанку — суп-пюре из кислых яблок, который заправляли мукой с добавлением воды. Интересно, что ели ябчанку с вареной или печеной картошкой и чесноком. Центральная Украина славилась капустняками и варениками с разной начинкой. В тесто для пирожков и вареников яйца, конечно, не клали. В дни более строго поста на столе были свежие, квашеные и печеные овощи, фрукты, орехи, семечки, мед, варенье, компоты, кисели. В субботу и воскресенье готовили блюда с добавлением растительного масла.

Первая неделя Великого поста (19−25 февраля) строгая. В понедельник — наши предки называли его Жилавий понедiлок — многие верующие вообще отказывались от пищи, а силы поддерживали святой водой. Те, кому столь суровый пост был не под силу, ели один раз. В старину для такого «обеда» женщины пекли специальные ржаные коржики на воде — «жиляники». Были они очень твердыми, поэтому люди шутили, что, мол, пережевывая такую пищу, становишься сильнее, «жилистее» — отсюда и пошло название «жиляники».

Традиционно в течение первой недели поста приводили в порядок дом. Наверное, поэтому и по сей день во многих областях Украины эту неделю называют «чистой». Хозяйки делали уборку и перемывали всю посуду, чтобы не осталось ни крошки скоромной пищи. Не забывали и о духовной стороне поста. Так, с понедельника по четверг первой седмицы посещали всей семьей особые церковные службы. В эти дни в храмах по вечерам читается Покаянный канон преподобного Андрея Критского.

На Великий пост приходится много праздников и дней памяти особо почитаемых святых. К примеру, на первую неделю выпадает праздник святых Прохора и Харлампия (23 февраля). Этот день, как и следующий — Власа, наши предки считали святом худоби. Специально для домашней живности — кур, гусей, коров, свиней, лошадей и овец — хозяйки выпекали хлеб. Утром раскладывали кусочки хлеба по кормушкам, кропили животных и птицу святой водой и говорили им добрые слова.

На вторую неделю поста (26 февраля — 4 марта) выпадает Родительская суббота (3 марта) — поминальный день, когда верующие идут в церковь, чтобы отстоять службу за упокоение душ усопших родственников, подать записку с их именами. В этом году во время поста будут еще две такие субботы (10 и 17 марта).

Третья неделя поста (5−11 марта). На пятницу этой недели (9 марта) приходится Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе день называли «обретiння», или «обертiння», и говорили о нем так: «В цей день чоловiк до жiнки обертається, а птахи з вирiю повертаються». Предки верили, что это святой Иоанн указывает птицам дорогу домой.

Четвертая неделя (12−18 марта) — Крестопоклонная. Женщины пекли особое печенье с маком и медом — «кресты». Эти коржики крестообразной формы мужчины обязательно брали с собой во время первого сева. Кстати, четвертая неделя является и серединой поста. Существовало поверье: если ночью со среды на четверг (с 14 на15 марта) выйти на улицу, то обязательно услышишь треск — это пост переламывается.

В нынешнем году на четвертую неделю поста приходится день памяти преподобной мученицы Евдокии, которую в народе называли Явдоха (14 марта). По старому стилю это 1 марта. Традиционно в первый весенний день мамы выпекали для детишек особое печенье -- «веснянки». Малыши набирали этих коржиков и выбегали с ними на улицу встречать тепло. А по погоде в этот день судили о том, какими будут весна и лето. Светит солнце — соберут богатый урожай пшеницы. Если к Явдохе снег уже растаял, значит, будет много меда. Метель и морозы сулят позднюю весну.

Пятая неделя поста (19−25 марта) — Похвальная, так как в субботу отмечается праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Ожидая тепла, люди говорили: «На Похвалу й сорока яйцем похвалиться».

А четверг этой недели посвящен преподобной Марии Египетской, поэтому накануне вечером, то есть в среду, в церкви читается житие святой, а также снова Покаянный канон Андрея Критского.

Кроме того, в нынешнем году на пятую неделю приходится день памяти 40 мучеников Севастийских (22 марта). В этот день женщины молятся о благополучном возвращении домой мужей, которые работают или служат в дальних краях. В старину хозяйки пекли 40 бубликов, которыми угощали родственников и соседей. А в Центральной Украине существовал обычай лепить к столу вареники с 40 (!) видами постной начинки.

На шестой неделе поста (26 марта — 1 апреля), в пятницу (30 марта), верующие чтят память преподобного Алексия, человека Божия. В народе этот день называли Олекси Теплого. Святого почитали рыбаки, надеясь, что по молитвам Алексия Бог пошлет богатый улов. Пасечники тоже с нетерпением ждали этого дня, чтобы первый раз вынести из зимовника на улицу ульи: «Щоб бджоли здоровi були, роїлись, мед носили i з пасiки не втiкали».



Суббота (31 марта) — день воскрешения праведного Лазаря. Работать в Лазареву субботу строго запрещалось. Нельзя было заниматься рукоделием, стирать, убирать выполнять строительные работы, трудиться в огороде… Все дела переносили на другой день. Когда-то Лазаревой субботе особенно радовалась детвора. Ребятишки шли в церковь на вечернюю службу и несли на освящение веточки вербы: у кого окажется самая длинная ветка, тот весь год будет удачлив.

После Вербного воскресенья (1 апреля) Великий пост заканчивается. Но верующим остается провести в покаянии и молитве еще особую Страстную неделю. В нынешнем году на Страстную субботу (7 апреля) пришелся праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Спасителя. Отмечать его верующие будут скромно. Не будет традиционных застолий, пирогов с рыбой и горячительных напитков. И несмотря на то, что, как говорили в народе, «в це велике свято не можна працювати, навiть птиця не несеться i кубла не в’є», перед Пасхой хозяйкам все же придется поработать. Убрать и украсить дом, приготовить пасхальные блюда, покрасить яйца и сложить корзинки, с которыми уже вечером полагается идти на всенощную, ведь «вже недалечко червоне яєчко».