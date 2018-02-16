В Германии адвоката завалили пиццами, которые он не заказывал

Немецкий адвокат пожаловался в полицию, что ему не дают работать. В офис Гвидо Гролле в городе Дортмунд непрерывно доставляют пиццы, которые он не заказывал. За две недели ему доставили около ста пицц.

Мошенничество считаются маловероятной версией, поскольку Гролле не платит за пиццу. В убытке остаются лишь пиццерии. По одной из версий, интернет-заказы могут поступать от недовольного клиента или конкурентов. Но Гролле понятия не имеет, кто может стоять за этим «преследованием пиццами». Адвокат также предполагал, что причиной доставок могла стать компьютерная ошибка или какой-то вирус. В пользу этой версии говорит невероятная скорость заказов. Однажды утром в течение 27 минут он получил 15 сообщений о заказах. Однако проверка его собственного компьютера у специалиста не выявила каких-либо проблем.

Гвидо постоянно приходят SMS и поступают телефонные звонки. Чтобы иметь возможность работать, юрист вынужден отключать мобильный телефон. Гролле практически не может выглянуть из окна, чтобы не увидеть курьера, спешащего в его офис с коробкой пиццы в руках.

Последнее время неизвестный злоумышленник начал разнообразить меню Гвидо. Помимо пиццы, адвокату теперь доставляют также греческую еду, жареные колбаски и суши.

Если преследование с использованием персональных данных пострадавшего будет доказано, виновник может получить до трех лет тюрьмы.