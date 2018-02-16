Украинцы совершили 3 миллиарда операций с платежными картами, - НБУ

В Нацбанке Украины сообщают, что показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 свидетельствуют, что доля безналичных расчетов с использованием платежных карточек в стране увеличилось до 39,3%. Всего за последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое — на 1 января 2013 года он составлял 12,4%.

«Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 миллиардов операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2125 миллиардов гривен. Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: по 2017 количество таких операций возросло на 30,2%, а объем- на 46,2% (по сравнению с 2016 годом)», — сообщают в НБУ.

Прошлый год продемонстрировал такое распределение безналичных операций с использованием платежных карт:

наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет — 38,8%;

наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6%.

Количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 составляла почти 60 миллионов штук, из них активных (по которым за последние три месяца проводилась хотя бы одна операция) — почти 35 миллионов.

А показатель соотношения количества платежных терминалов и численности постоянного населения Украины составлял на конец 2017 6 тысяч штук на один миллион населения.

Как сообщали fakty.ua, в НБУ заметили, что украинцы стали меньше откладывать на черный день

