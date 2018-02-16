САП завершила расследование по делу народных депутатов Розенблата и Полякова
Расследование уголовного производства в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова завершено. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
«Сегодня завершено следствие», — сказал он, отметив, что подозреваемым и их защитникам открыто материалы производства.
Напомним, Борислав Розенблат и Максим Поляков подозреваются в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря в Житомирской области.
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