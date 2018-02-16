На въезде в Киев столкнулись микроавтобус, «скорая» и легковушка, есть пострадавшие (обновлено, видео)

ДТП произошло около 17 часов в пятницу, 16 февраля, на въезде в Киев. По имеющимся у «ФАКТОВ» данным, микроавтобус, в котором со стороны Вышгорода в столицу двигались военнослужащие (по другим данным, пограничники), столкнулся сначала с каретой скорой помощи, а потом еще и с легковушкой Mitsubishi. Микроавтобус перевернулся. Что стало причиной столкновения, пока не известно.

По словам очевидцев, микроавтобус с военнослужащими двигался по главной дороге.

На место ДТП прибыли несколько «скорых», медики оказали помощь пострадавшим.

Начальник пресс-службы столичного главка Нацполиции Украины Оксана Блыщик сообщила «ФАКТАМ»: «В Оболонском районе столицы произошло столкновение с участием кареты скорой помощи. Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа».

По словам водителя попавшей в ДТП кареты скорой помощи, с которым удалось поговорить журналисту «ФАКТОВ», бригада возвращалась из детской больницы на улице Богатырской, куда доставила больного ребенка. При этом водитель «скорой» уверяет, что ехал по главной дороге.

«В какой-то момент при съезде с Богатырской я почувствовал удар. Как потом понял, меня „догнали“. Когда вышел из машины, то увидел стоящий на крыше микроавтобус и покореженную легковушку. К счастью, у нас никто не пострадал», — сказал водитель «скорой».

Водитель перевернувшейся маршрутки, в которой ехали люди в военной форме, от каких-либо комментариев на месте случившегося отказался.

Легковой автомобиль Mitsubishi был настолько покорежен, что остается только диву даваться, как водитель остался жив. Его, а также четверых пассажиров перевернувшегося микроавтобуса с травмами разной степени тяжести срочно доставили в больницу.

Днем ранее, как сообщали fakty.ua, на столичном проспекте Лобановского в результате лобового столкновения двух легковушек погиб капрал полиции, еще четыре человека оказались в больнице.

Видео интернет-издания Dtp.kiev.ua