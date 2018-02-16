В Минсоцполитики опровергли отмену выплат пенсионерам-минимальщикам

В Министерстве социальной политики прокомментировали информацию, распространяемую со ссылкой на «источник в Минсоце», о проверке стажа пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. Якобы таково требование Международного валютного фонда. И у тех, кому стажа не хватит, пенсию отберут.

«Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Обращаем внимание журналистов и просим пользоваться не сомнительными источниками неизвестного происхождения, даже если они „работают“ в Министерстве социальной политики, а проверенной, официально подтвержденной информацией», — говорится в сообщении.

Как сообщали fakty.ua, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил подробности проекта закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.