В Минсоцполитики опровергли отмену выплат пенсионерам-минимальщикам
В Министерстве социальной политики прокомментировали информацию, распространяемую со ссылкой на «источник в Минсоце», о проверке стажа пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. Якобы таково требование Международного валютного фонда. И у тех, кому стажа не хватит, пенсию отберут.
«Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Обращаем внимание журналистов и просим пользоваться не сомнительными источниками неизвестного происхождения, даже если они „работают“ в Министерстве социальной политики, а проверенной, официально подтвержденной информацией», — говорится в сообщении.
Как сообщали fakty.ua, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил подробности проекта закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.
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