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Дом учителя

При реставрации столичного Дома учителя потребуется много ручного труда, чтобы не пострадала уникальная архитектура

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

16.02.2018 17:55 23

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Из исторического здания, где размещалась Центральная Рада, выселяют арендаторов, чтобы начать ремонт, который продлится около двух лет

— Киевский Дом учителя готовится к реставрации, — отмечает директор столичного департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян. — Большая часть помещений на втором и третьем этажах здания уже опечатаны, так как из-за их аварийного состояния там нельзя проводить тематические мероприятия. Представьте: с потолка падают куски штукатурки, он постоянно протекает, стены покрыты трещинами, прозрачный ранее купол таким давно не выглядит, поржавевшие от времени зажимы еле держат стекло, а во время дождя в помещение затекает ржавая вода. Коммуникации тоже морально устарели. Снаружи здание выглядит непривлекательно, несмотря на прекрасную архитектуру. Строение надо спасать.


* Неприглядный сегодняшний вид фасада

— Многих киевлян волнует вопрос, будет ли изменено целевое назначение Дома учителя после реконструкции? Не появится ли на месте исторического здания очередной торговый центр или развлекательный комплекс?

— «Киевский городской дом учителя» — это коммунальное комплексное внешкольное учреждение образования, и согласно статье 80 Закона Украины «Об образовании» его имущество не подлежит приватизации или использованию не по назначению. На его месте просто невозможно построить очередной торговый центр либо возвести жилое здание. И мы этого сделать не дадим. В ходе реставрации архитектурные формы строения не изменятся, хотя его наполнение станет современным и будет больше отвечать предназначению Дома учителя.

Решение о его реставрации принято еще в 2012 году, а осенью 2017-го постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила диагноз состоянию этого памятника архитектуры — «чрезвычайная ситуация техногенного характера, которая наступила вследствие разрушения строения нежилого назначения».

— Это здание — памятник архитектуры национального значения, и речь идет исключительно о его реставрации, а не реконструкции, — объясняет заместитель директора коммунального предприятия «Житлоинвест-УКБ» Евгений Городилов.

— Есть ли уже проект реставрации?

— В прошлом году в Доме учителя были проведены необходимые исторические исследования и технические обследования конструкций, а также разработан проект реставрации. Для этого привлекались историки, архитекторы, инженеры, строители. Специалисты изучили состояние фундамента и материалов, из которых он выполнен, провели расчет несущей способности элементов, посчитали все трещины. Долгие годы эксплуатации привели здание в плачевное состояние. Теперь знаем, с чем придется столкнуться во время реставрации, в ходе которой планируем освободить от краски фасад. По задумке архитектора, кирпич, из которого построено здание, изначально облицовывался инкерманским шлифованным камнем, что придавало дому более презентабельный вид.


* Интерьер здания во времена архитектора Павла Алешина

— Что предусмотрено сделать и как долго продлится реставрация?

— Учитывая важность объекта, экспертиза проекта и его согласование в Министерстве культуры может продлиться два-три месяца. Затем будет проведен тендер для определения генерального подрядчика работ, заказчиком которых выступает наше предприятие. И только потом приступим к реставрации, которая займет минимум полтора-два года.

Потребуется не только обновить фасад, но и спасти от разрушения купол, потрескавшиеся стены, обваливающиеся потолки, усилить изношенные несущие конструкции, заменить инженерные системы, которые находятся в катастрофическом состоянии… Работы будут проводиться не в ущерб архитектуре здания. Сложность реставрации в том, что предстоит много ручного труда, ведь на ограниченной территории сложно развернуть габаритные приспособления и технику. Поэтому будем обходиться средствами малой механизации, что замедляет темпы. Зато результат должен понравиться киевлянам. Во время реставрации уделим внимание освещению, энергосберегающим технологиям и материалам. Установим и лифты для маломобильных посетителей.


* Таким Дом учителя видят архитекторы после реставрации

— Здание Дома учителя достраивалось в советское время. Сейчас тоже планируется что-то изменить в его основных конструкциях?

— Эксперты изучили архивную документацию, так что реставрацию проведут с учетом первоначальных проектов архитектора Павла Алешина, под руководством которого в 1910—1912 годах построили одну часть Педагогического дома (вторую также под контролем Алешина достроили в 1937—1938 годах). Тогда появился, например, внутренний дворик. В своих нынешних основных конструкциях сооружение и останется. Ни метра существующей площади не заберут и ничего не достроят. Интерьеры тоже будут реставрироваться с учетом архивных материалов Павла Алешина. Затраты на реставрацию, по крайней мере на первых этапах, несет город.

После реставрации Дома учителя его внутреннее наполнение должно полностью соответствовать названию. В здании будут проводить конференции, выставки, это станет педагогическим центром, где учителя смогут делиться новыми образовательными методиками, технологиями. Планируем также сохранить музейное пространство, а еще — создать инкубаторы-лаборатории для презентации передовых методов обучения.

СПРАВКА «ФАКТОВ»

Белое здание с куполом по улице Владимирской, 57, киевляне знают как Дом учителя. В 1910 году его специально заложили (по проекту архитектора Павла Алешина) под Педагогический музей. В 1911 году строительство закончили, истратив на это 500 тысяч царских рублей, выделенных меценатом. Кстати, когда в здании уже вели отделочные работы, там незадолго до своей гибели побывал премьер-министр России Петр Столыпин.

Уже в 1912 году в Педагогическом музее работали выставочный, лекционный и концертный залы, библиотека и читальный зал, оборудованные кабинеты физики, химии и естествознания. Лекции читали лучшие педагоги из разных стран. В годы Первой мировой войны музейные экспонаты эвакуировали.

В 1917 году в здании Педагогического музея размещалась Центральная Рада во главе с первым президентом Украины Михаилом Грушевским. Именно здесь 100 лет назад провозгласили Украинскую Народную Республику, приняли IV Универсал о независимости государства.

В годы гражданской войны и после у дома были разные постояльцы — школа пилотов, белогвардейская дружина, академия искусств, Музей революции, облисполком. В 1937 году после ремонта и пристройки дополнительных площадей тут разместили Музей Ленина. В 1941-м здание собирались взорвать отступающие советские войска, но немцы его разминировали. В годы оккупации сюда переместили археологическую коллекцию из Киево-Печерской лавры.

После освобождения Киева и по 1982 год Музей Ленина оставался на Владимирской, 57, а потом переехал в новое сооружение на Комсомольской, ныне Европейской, площади. С 1982 года в трехэтажном здании находится Дом учителя, сейчас это коммунальное предприятие «Киевский городcкой дом учителя».

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