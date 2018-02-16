При реставрации столичного Дома учителя потребуется много ручного труда, чтобы не пострадала уникальная архитектура

Из исторического здания, где размещалась Центральная Рада, выселяют арендаторов, чтобы начать ремонт, который продлится около двух лет

— Киевский Дом учителя готовится к реставрации, — отмечает директор столичного департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян. — Большая часть помещений на втором и третьем этажах здания уже опечатаны, так как из-за их аварийного состояния там нельзя проводить тематические мероприятия. Представьте: с потолка падают куски штукатурки, он постоянно протекает, стены покрыты трещинами, прозрачный ранее купол таким давно не выглядит, поржавевшие от времени зажимы еле держат стекло, а во время дождя в помещение затекает ржавая вода. Коммуникации тоже морально устарели. Снаружи здание выглядит непривлекательно, несмотря на прекрасную архитектуру. Строение надо спасать.



* Неприглядный сегодняшний вид фасада

— Многих киевлян волнует вопрос, будет ли изменено целевое назначение Дома учителя после реконструкции? Не появится ли на месте исторического здания очередной торговый центр или развлекательный комплекс?

— «Киевский городской дом учителя» — это коммунальное комплексное внешкольное учреждение образования, и согласно статье 80 Закона Украины «Об образовании» его имущество не подлежит приватизации или использованию не по назначению. На его месте просто невозможно построить очередной торговый центр либо возвести жилое здание. И мы этого сделать не дадим. В ходе реставрации архитектурные формы строения не изменятся, хотя его наполнение станет современным и будет больше отвечать предназначению Дома учителя.

Решение о его реставрации принято еще в 2012 году, а осенью 2017-го постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила диагноз состоянию этого памятника архитектуры — «чрезвычайная ситуация техногенного характера, которая наступила вследствие разрушения строения нежилого назначения».

— Это здание — памятник архитектуры национального значения, и речь идет исключительно о его реставрации, а не реконструкции, — объясняет заместитель директора коммунального предприятия «Житлоинвест-УКБ» Евгений Городилов.

— Есть ли уже проект реставрации?

— В прошлом году в Доме учителя были проведены необходимые исторические исследования и технические обследования конструкций, а также разработан проект реставрации. Для этого привлекались историки, архитекторы, инженеры, строители. Специалисты изучили состояние фундамента и материалов, из которых он выполнен, провели расчет несущей способности элементов, посчитали все трещины. Долгие годы эксплуатации привели здание в плачевное состояние. Теперь знаем, с чем придется столкнуться во время реставрации, в ходе которой планируем освободить от краски фасад. По задумке архитектора, кирпич, из которого построено здание, изначально облицовывался инкерманским шлифованным камнем, что придавало дому более презентабельный вид.



* Интерьер здания во времена архитектора Павла Алешина

— Что предусмотрено сделать и как долго продлится реставрация?

— Учитывая важность объекта, экспертиза проекта и его согласование в Министерстве культуры может продлиться два-три месяца. Затем будет проведен тендер для определения генерального подрядчика работ, заказчиком которых выступает наше предприятие. И только потом приступим к реставрации, которая займет минимум полтора-два года.

Потребуется не только обновить фасад, но и спасти от разрушения купол, потрескавшиеся стены, обваливающиеся потолки, усилить изношенные несущие конструкции, заменить инженерные системы, которые находятся в катастрофическом состоянии… Работы будут проводиться не в ущерб архитектуре здания. Сложность реставрации в том, что предстоит много ручного труда, ведь на ограниченной территории сложно развернуть габаритные приспособления и технику. Поэтому будем обходиться средствами малой механизации, что замедляет темпы. Зато результат должен понравиться киевлянам. Во время реставрации уделим внимание освещению, энергосберегающим технологиям и материалам. Установим и лифты для маломобильных посетителей.



* Таким Дом учителя видят архитекторы после реставрации

— Здание Дома учителя достраивалось в советское время. Сейчас тоже планируется что-то изменить в его основных конструкциях?

— Эксперты изучили архивную документацию, так что реставрацию проведут с учетом первоначальных проектов архитектора Павла Алешина, под руководством которого в 1910—1912 годах построили одну часть Педагогического дома (вторую также под контролем Алешина достроили в 1937—1938 годах). Тогда появился, например, внутренний дворик. В своих нынешних основных конструкциях сооружение и останется. Ни метра существующей площади не заберут и ничего не достроят. Интерьеры тоже будут реставрироваться с учетом архивных материалов Павла Алешина. Затраты на реставрацию, по крайней мере на первых этапах, несет город.

После реставрации Дома учителя его внутреннее наполнение должно полностью соответствовать названию. В здании будут проводить конференции, выставки, это станет педагогическим центром, где учителя смогут делиться новыми образовательными методиками, технологиями. Планируем также сохранить музейное пространство, а еще — создать инкубаторы-лаборатории для презентации передовых методов обучения.