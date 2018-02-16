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Начатая РФ гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную,&nbsp;— Порошенко (прямая трансляция)світову гібридну війну.

Президент Украины выступил на 54-й Мюнхенской конференции (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 19:54 167

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«Начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну. Сегодня, на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности мы анализируем последствия стоящих перед нами вызовов. И ищем возможные ответы на них», — сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Германии.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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