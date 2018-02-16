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«Русский мир» превращает в руины все, чего касается,&nbsp;— Порошенко

«Русский мир» превращает в руины все, чего касается, - Порошенко

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 20:18 161

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну.

«Вам нужно понять, что такое — „русский мир“. Только сравните уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене. Или территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с Финской Карелией. Разница между „русским миром“ и Свободным миром потрясает… Мифический царь Мидас мог превратить в золото все, к чему он прикасался. „Русский мир“ превращает все, к чему прикасается, в руины и разруху. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым», — сказал Петр Порошенко.

По его словам, цель России — дестабилизация и ослабление Украины. «Но есть и другая задача — удовлетворить амбиции Кремля и отомстить за распад Советского Союза», — добавил Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, одной из главных тем форума должна стать ситуация на До

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