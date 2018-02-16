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Климкин не исключил прекращение переговоров в «минском формате»

Климкин не исключил прекращение переговоров в «минском формате»

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 20:34 144

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил прекращения переговоров в «минском формате», если со стороны боевиков продолжатся угрозы. Об этом он заявил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене, передает УНН.

«На последнем заседании в Минске они разрушили все договоренности. Они нарушили любые человеческие правила, угрожая и Ирине (Геращенко — ред.), и детям. Я сегодня сказал, если так будет продолжаться, то мы не сможем дальше говорить реально в любом формате, или в минском формате. По определению это невозможно», — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов об освобождении заложников.

Как сообщали fakty.ua, Павел Климкин заявил о неуспехе переговоров с Лавровым относительно мандата миротворческой миссии в Донбассе

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