Дельцы из «Укрзалізниці» «наварили» 400 миллионов гривен на закупке запчастей

Сотрудники СБ Украины разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений «Укрзалізныці». Данная схема создавала угрозу стабильной и безопасной деятельности железной дороги.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 миллионов гривен.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями „Укрзалізныці“ продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей, в частности, была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали», — добавляют в СБУ.

Эксперты пришли к выводу, что использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах (срок эксплуатации 84% из них превысил нормативный) может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновения чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры. В частности, к аварийным ситуациям с грузовым подвижным составом, временным или полным остановкам отдельных направлений железнодорожного сообщения.

Сейчас совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины в рамках уголовного производства идут следственные действия в подразделениях и филиалах «Укрзализныци» в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

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