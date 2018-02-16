"Ножи и канистра с бензином": полиция спасла детей от обезумевшего отца

В селе на окраине Славянского района Донецкой области полицейские спасли двоих детей от обезумевшего папаши, который угрожал убить всю семью и сжечь дом. О своих намерениях 36-летний местный житель сообщил сам, позвонив по 102. При этом он потребовал, чтобы к дому прибыли все экстренные службы.

К угрозе в полиции отнеслись серьезно. Полиция, спасатели, бригада «скорой помощи» вскоре были на месте.

«Прибыв по указанному адресу, мы уже знали, что в доме находится конфликтный человек — полиция не раз приезжала по этому адресу по вызову соседей семьи, — рассказал „ФАКТАМ“ начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, руководивший операцией по освобождению детей. — Мы также знали, и что в доме находятся двое детей пяти и девяти лет, которых взял в заложники собственный папа. Мужчина заперся в доме с детьми и пьяным голосом кричал, что он убьет их, сожжет дом и покончит жизнь самоубийством. К переговорам с ним была привлечена „группа коммуникации“. Это группа специально подготовленных людей из числа оперативных сотрудников, которые в таких случаях привлекаются к ведению переговоров. Такие группы теперь создаются в каждом отделе полиции. Параллельно наши оперативники собирали информацию о хозяине дома, проверяли его по имеющимся базам данных МВД. К счастью, в ходе переговоров выяснилось, что с мальчиками в доме есть еще и их дедушка — то есть, они были не один на один с разбушевавшимся папой. Спустя час нам удалось уговорить мужчину отпустить детей. Когда мы вошли в дом, то увидели, что угроза была не шуточной -- у хозяина под рукой были ножи и канистра с бензином, часть горючей жидкости он уже перелили в банку. „Наконец-то, а то страха, внуки так вцепились в меня, что думал, задушат“, — с облегчением вздохнул их дедушка, когда мы вошли».

По информации собеседника, отец детей был передан бригаде скорой помощи. Осмотрев задержанного, медики засвидетельствовали, что человек нуждается в помощи психиатров. Как оказалось, он уже неоднократно проходил лечение в специализированной больнице, куда был помещен и в пятницу, 16 февраля.

«Дети помещены в реабилитационный центр с ними работают психологи, — рассказала инспектор мониторинга Славянского отдела полиции Мария Тюрина. — Семья взята на контроль, дальнейшую судьбу детей определят соответствующие службы. Как выяснилось, мать детей ушла из семьи несколько месяцев назад. Заботы о внуках взял на себя отец их отца — дедушка. Дети были накормлены, младший посещал детсад, старший — школу».

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