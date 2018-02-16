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Ирина Геращенко опровергла сообщение о возможном обмене узников Кремля на «двух предателей из Крыма»

Ирина Геращенко опровергла сообщение о возможном обмене узников Кремля на «двух предателей из Крыма»

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 22:05 96

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Первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном скором обмене украинских узников Кремля.

«В СМИ появились заявления людей, которые не обладают деталями сложного переговорного процесса по освобождению заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля. Мол, двух предателей из Крыма, граждан О. и Б., которым недавно были вынесены приговоры украинским судом, передадут в обмен на наших двух Героев, содержащихся в российских тюрьмах. Подобные заявления, к сожалению, оторваны от реальных тяжелых переговоров и глубоко отрицательно влияют на процесс, и могут иметь катастрофические последствия», — сообщила Ирина Геращенко.

Она обратила внимание «комментаторов и экспертов, знатоков, адвокатов, представителей различных структур и других лиц» на то, что президент Украины, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, подчеркнул, что сейчас не время называть ни фамилии, ни даты, дабы не навредить процессу.

«Избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и владеет деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи заложников и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров», — отметила первый вице-спикер и добавила, что озвученные заявления, к сожалению, не соответствуют действительности.

Как сообщали fakty.ua, в офисе украинского Омбудсмена назвали фамилии тех, на кого могут обменять журналиста Романа Сущенко и кинорежиссера Олега Сенцова.

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