Минюст США выдвинул официальные обвинения против "повара Путина" и "фабрики троллей"

В пятницу, 16 февраля, специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США в 2016 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. Ему принадлежит компания, которая занимается поставкой продуктов питания для Кремля, а также для всех московских школ.

Пригожина связывают с фирмой «Агентство интернет-исследований», известную как «фабрикой троллей». Ее сотрудники которой пишут платные комментарии в соцсетях в поддержку российской власти.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в «сговоре с целью мошенничества против США», а также в «сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций», а также «в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах».

Обвинения также предъявлены трем юридическим лицам. Это «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг»,"Конкорд кейтеринг". Все три компании связаны прямо или косвенно с Евгением Пригожиным.

В документе Минюста США подчеркивается: «Сговор имел целью нечестными методами ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной деятельности администрации США для того, чтобы позволить обвиняемым вмешаться в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года».

На фото Владимир Путин и Евгений Пригожин