В школах Ужгорода объявили карантин

С 19 февраля сроком на одну неделю приостанавливается обучение в ужгородских школах. Такое решение приняли в пятницу, 16 февраля, на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете.

«Хотя заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе на 31,1% ниже эпидемического порога, карантинные мероприятия введены как превентивные, для предотвращения распространения инфекции, преодоления тенденции к постепенному росту количества заболевших, уменьшению контактов школьников, которые традиционно являются наиболее активным источником распространения инфекции», — сообщают в Ужгородском горсовете.

Городские власти констатируют, что в течение последней недели зафиксировано 810 обращений в различные медицинские учреждения в Ужгорода: «Количество всех госпитализированных разного возраста в течение этой недели на таком же уровне, что и на прошлой. Детей школьного возраста на этой неделе заболело на 15% меньше, чем ранее. Ни одного случая клинически или лабораторно подтвержденного диагноза гриппа не зарегистрировано».

При этом для детей дошкольного возраста посещение заведений в городе не прекращено.

Как сообщали fakty.ua, в Хмельницком закрыли на карантин еще шесть школ.