Вашингтон будет добиваться выдачи "повара Путина" и еще 12 россиян

В пятницу, 16 февраля, Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия поддержало обвинения, выдвинутые против 13 россиян и трех российских компаний Министерством юстиции США.

В обнародованном документе подчеркивается: «С начала 2014 года организация «Агентство интернет-исследований» начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг».

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн заявил, что Минюст намерен требовать экстрадиции указанных 13 россиян и надеется на сотрудничество российских властей. Также Розентштайн отметил, что выявлены сами факты вмешательства Москвы в президентские выборы в США, однако это не значит, что россияне повлияли на результат выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с обвинениями Минюста США. При этом он напомнил, что президент Путин не раз подчеркивал, что заявления о «вмешательстве Москвы» в президентские выборы в США, «придуманы, чтобы подорвать уверенность в легитимности президента Трампа».

Евгений Пригожин в свою очередь заявил агентству РИА Новости, что совсем не расстроен обвинениями. «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — сказал Пригожин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на отсутствие доказательств по данному расследованию, проводимому Робертом Мюллером.