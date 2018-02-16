Синоптик спрогнозировала погоду на выходные
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что выходные в Украине каких-то новых синоптических тенденций не принесут.
«И в субботу, 17 февраля, и в воскресенье, 18 февраля, периодически будет подсыпать снегом или же мелкой „мрякой“ — будет облачно и сыро», — пишет Наталка Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, в Киеве 17−18 февраля либо периодический снег, либо облачность. Ночью — от — 3 до — 6, днем около нуля градусов.
«Со следующей недели в Украину придет очередное похолодание. Поэтому не спешите облегчать одежду и снимать шапки — и зима, и вирусы еще в хорошей форме», — предупреждает синоптик.
Как сообщали fakty.ua, ранее Наталка Диденко прогнозировала, что в Украину придут морозы до -12°
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