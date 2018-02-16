﻿

USD 26.76
RSS
Синоптик спрогнозировала погоду на выходные

Синоптик спрогнозировала погоду на выходные

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 22:57 180

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что выходные в Украине каких-то новых синоптических тенденций не принесут.

«И в субботу, 17 февраля, и в воскресенье, 18 февраля, периодически будет подсыпать снегом или же мелкой „мрякой“ — будет облачно и сыро», — пишет Наталка Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, в Киеве 17−18 февраля либо периодический снег, либо облачность. Ночью — от — 3 до — 6, днем около нуля градусов.

«Со следующей недели в Украину придет очередное похолодание. Поэтому не спешите облегчать одежду и снимать шапки — и зима, и вирусы еще в хорошей форме», — предупреждает синоптик.

Как сообщали fakty.ua, ранее Наталка Диденко прогнозировала, что в Украину придут морозы до -12°

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины