Синоптик спрогнозировала погоду на выходные

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что выходные в Украине каких-то новых синоптических тенденций не принесут.

«И в субботу, 17 февраля, и в воскресенье, 18 февраля, периодически будет подсыпать снегом или же мелкой „мрякой“ — будет облачно и сыро», — пишет Наталка Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, в Киеве 17−18 февраля либо периодический снег, либо облачность. Ночью — от — 3 до — 6, днем около нуля градусов.

«Со следующей недели в Украину придет очередное похолодание. Поэтому не спешите облегчать одежду и снимать шапки — и зима, и вирусы еще в хорошей форме», — предупреждает синоптик.

Как сообщали fakty.ua, ранее Наталка Диденко прогнозировала, что в Украину придут морозы до -12°

