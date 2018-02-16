"У меня не было сговора с Россией. Выдвинутые обвинения доказывают это", - Трамп

В пятницу, 16 февраля, Дональд Трамп, комментируя обвинения, которые Министерство юстиции США выдвинуло против 13 россиян и трех российских компаний по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявил — это решение доказывает, что у его команды не было никакого сговора с Россией

Президент США в своем Twitter написал: «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году задолго до того, как я объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Я не сделал ничего неправильного. Сговора не было».