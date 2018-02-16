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Элтон Джон

Поклонница едва не выбила зубы Элтону Джону в Лас-Вегасе (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

16.02.2018 23:29 199

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В среду, 15 февраля, сэр Элтон Джон едва не лишился зубов во время своего концерта в Лас-Вегасе. Знаменитый певец, как всегда, выступал в Caesars Palace. Он сидел за роялем и исполнял песню Saturday Night's Alright for Fighting.

И тут кто-то из поклонниц, сидевших в первом ряду столиков, неожиданно бросил музыканту ожерелье. Массивное украшение угодило Элтону Джону в лицо и упало на пол.

Музыкант опешил. Он несколько раз потрогал зубы, желаю убедиться, что они все целы. Кто-то из ассистентов подбежал к певцу и дал ему платок.

Музыканты продолжали играть. Однако Элтону Джону потребовалось не менее 35 секунд, чтобы прийти в себя от неожиданности. Затем он продолжил выступление.

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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

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