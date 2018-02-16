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Виолончелистка

У известной виолончелистки украли инструмент стоимостью больше миллиона евро

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 23:45 422

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Напавший на известную виолончелистку Офелию Гайяр грабитель украл у неё инструмент XIX века, который оценивается в € 1,3 млн. Такие факты приводит издание Le Point.

Отмечается, что злоумышленник, угрожая Гайяр ножом, вынудил её отдать ему виолончель, сделанную мастером по изготовлению музыкальных инструментов Франческо Гоффриллером в 1737 году.

Грабитель также украл смычок виолончелистки, изготовленный в 1825 году, и её мобильный телефон.

В своём Facebook Гайяр обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей в поиске инструмента.

Сама виолончелистка, по информации издания, не пострадала. Сотрудники местной прокуратуры начали расследование по факту произошедшего.

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