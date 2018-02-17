ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 4 автомобиля, погибли 7 человек

В оккупированном Крыму в результате аварии в Ленинском районе погибли семь человек, в том числе дети, еще один человек пострадал. Об сообщает пресс-служба «МЧС России» по Крыму.

«В 19.55 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Феодосия — Керчь», в районе с. Ленинское, Ленинский район с участием 3-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля «ВАЗ-2105», — говорится в сообщении.

По информации очевидцев, водитель «ВАЗ-2105», совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей.

К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 18-ой пожарно-спасательной части и оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также 4 экипажа ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

По прибытии, крымских спасателей к месту происшествия, было установлено, что автомобиль «ВАЗ -2105» с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Также из-за темного времени суток и плохой видимости ещё один грузовик стал участником данного ДТП.

Одно отделение крымских спасателей приступило к оказанию помощи людям из легкового автомобиля, в то время, как второе отделение пожарных осуществляло тушение возгорания большегрузных авто.

По предварительной информации в дорожно-транспортном происшествии пострадало 9 человек из них, к сожалению, 7 человек получили травмы несовместимые с жизнью, среди которых предположительно 4 ребенка. На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются. Двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу пгт. Ленино с тяжелыми травмами.

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