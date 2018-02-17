В Киеве полиция прекратила продажу психотропов под видом препаратов для похудения и БАДов (видео)

Столичные полицейские задержали шестерых участников преступной группы, которая сбывала сибутрамин через сеть Интернет, аптеки и почтовые отделения под видом препаратов для похудения. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Согласно сообщению, полицейские во время проверки оперативной информации установили, что некая преступная группа сбывает психотропное вещество — сибутрамин. После этого было проведено девять санкционированных обысков помещений и автомобилей злоумышленников.

Во время обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы с признаками подделки, фасовочные пакеты, установки для изготовления и фасовки капсул, а также автомобили фигурантов, деньги в национальной и иностранной валюте.

Всего у злоумышленников было изъято товара на 10 миллионов гривен. Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуется уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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