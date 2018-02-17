В Тернополе перекрыт канал продажи украинок в сексуальное рабство (видео)

В Тернополе полиция задержала преступную группу, которая продавала людей в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Объявление о поиске кандидатов „работодатели“ размещали на сайтах в соцсетях. Единственное требование — претендентки должны быть приятной внешности и возрасте до двадцати пяти лет», — говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались студенты одного из местных вузов. За работу за границей они предлагали от трех до шести тысяч долларов в месяц. Через сеть Интернет преступники искали желающих работать в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в городе Дубаи.

«Куда именно должны были ехать девушки, определяли сами „покупатели“ живого товара. Им в Дубаи и Турцию жители Тернополя отправляли фотографии и заказчики сообщали, какая работница и кому нужна. За девушку, которая подходила для выезда в Турцию, работодатель получал от 500 долларов до тысячи, а через Дубаи — от тысячи до двух тысяч условных единиц», — сообщают правоохранители.

На предложение сначала согласились две девушки из Тернополя и Львова, но потом испугались и решили обратиться за помощью к правоохранителям.

По предварительной информации, преступная группа уже успела отправить за границу около пяти девушек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали горе-мать, которая продавала 4-летнего сына попрошайкам.