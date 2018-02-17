Евровидение-2018: киевлянин Alekseev будет представлять на конкурсе Белоруссию (видео)
Украинский певец Alekseev стал победителем национального отбора в Беларуси на участие в «Евровидении 2018». Об этом сообщает местный портал TUT.BY.
Украинец значительно опередил конкурентов по результатам голосования зрителей: у него 5184 голоса, а у его ближайшего конкурента, группы Shuma, — 3042 голоса.
Жюри из девяти человек также поставило его на первое место. Alekseev исполнил песню Forever («Навсегда»).
Alekseev (Никита Алексеев) родился в мае 1993 года в Киеве. Он поедет на конкурс «Евровидение 2018», который пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.
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