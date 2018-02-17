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Стало известно, когда Tesla Илона Маска может вернуться на Землю из космоса

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 5:44 119

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Ученые прогнозируют, что существует вероятность того, что автомобиль Tesla Roadster, который Илон Маск запустил в космос 6 февраля с ракетой Falcon Heavy, столкнется с Землей. Об этом пишет Express.co.uk.

Правда, возможность этого ничтожно мала — 6% в ближайший миллион лет. В этот же промежуток времени автомобиль или его деталь может упасть на Венеру.

Изначально, малиновый кабриолет Илона Маска планировал вращаться на орбите вокруг Солнца вблизи Марса в течении следующих миллиардов лет, если его не разрушит космическая радиация.

Ближайший шанс приблизиться к Земле даже ближе, чем находиться Луна, у электрокара появится в 2091 году, но исследователи не ожидают, что Тесла упадет Землю в ближайшие тысячи лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запущенный в космос электрокар Маска официально признан космическим спутником.

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