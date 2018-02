В Черное море вошел эсминец, атаковавший "Томагавками" базу войск режима Асада

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщают в Twitter представители группы Yörük Işık‏, которые отслеживают перемещение военных кораблей через Босфор.

Отмечается, что эсминец направился в Черное море «для поддержки своих союзников».

В настоящее время «Росс» движется вдоль западного побережья Черного моря. На его борту находятся ракеты-перехватчики «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк».

.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU