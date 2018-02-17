В Черное море вошел эсминец, атаковавший "Томагавками" базу войск режима Асада

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщают в Twitter представители группы Yörük Işık‏, которые отслеживают перемещение военных кораблей через Босфор.

Отмечается, что эсминец направился в Черное море «для поддержки своих союзников».

В настоящее время «Росс» движется вдоль западного побережья Черного моря. На его борту находятся ракеты-перехватчики «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк».

.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 февраля 2018 г.

Как известно, 7 апреля 2017 года с эсминцев «Росс» и «Портер» (USS Porter) по распоряжению президента США Дональда Трампа были выпущены около 60 ракет «Томагавк». Они ударили по сирийской военной базе в городе Хан-Шейхун в провинция Идлиб. Трамп назвал удар ответом на применение сирийскими властями химического оружия при атаке на город в провинции Идлиб. В результате погибли более 80 человек, несколько сотен пострадали.

Напомним, что накануне ракетный эсминец «Данкан», принадлежащий ВМФ Великобритании, покинул Черное море спустя 17 дней. Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не дольше 21 суток. После начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма корабли ВМС США и их стран-партнеров по НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря.