США оценили ущерб от хакеров в $100 млрд в год
Американская экономика только в 2016 году потеряла до $ 109 млрд из-за атак хакерских групп, поддерживаемых правительствами РФ, Китая, Ирана и КНДР. Об этом говорится в докладе Белого дома, передает «Укринформ».
«По нашим оценкам, вредная интернет-активность стоила экономике США в 2016 году от 57 до 109 миллиардов долларов», — отмечается в документе.
Уточняется, что хакерская деятельность была направлена против государственных и частных организаций США — это повлекло к нарушению деловой активности, похищению персональных данных и интеллектуальной собственности, чувствительной финансовой и стратегической информации.
«Основными странами, которые обеспечивают работу групп для кибер-атак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки», — говорится в докладе.
«Эти действия, как правило, мотивированы политическими, экономическими, техническими или военными программами, они имеют конкретно определенные цели, которые могут изменяться в разное время», — подчеркнули в Белом доме.
Как известно, спецрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.
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