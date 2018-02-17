Пограничники задержали гражданина Турции с 20 кг нелегального янтаря (фото, видео)
В пункте пропуска «Ильичевский-МТП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал на один из теплоходов в Турцию, обнаружили спрятанный янтарь. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти „солнечный камень“, скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции», — говорится в сообщении.
Правонарушитель привлечен к ответственности за нарушение таможенного законодательства Украины. Обнаруженный янтарь изъят в установленном порядке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Ровенщине незаконные копатели янтаря напали на полицейских.
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