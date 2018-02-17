У музыканта Адама Левина и модели “Викторияс сикрет” родилась вторая дочь (фото)

У 38-летнего музыканта Адама Левина и 28-летней модели Бехати Принслу родился второй ребенок. Девочку назвали Джио Грейс.

Солист американской группы Maroon 5 и «ангел» «Викторияс сикрет» (уроженка Намибии) объявили о будущем прибавлении семейства осенью прошлого года.

У супругов уже есть дочь Дасти Роуз, которая родилась в сентябре 2016 года.

Адам и Бехати поженились в 2014 году. О своем желании завести ребенка супруги заявили практически сразу после свадьбы. «Я готов иметь сотню детей», — сказал Адам, которого в 2013 году журнал «People» признал самым сексуальным в мире мужчиной.

Роман Левина и Принслу начался в 2012 году. До Принслу певец в течение двух лет встречался с российской супермоделью Анной Вьялициной.