У музыканта Адама Левина и модели “Викторияс сикрет” родилась вторая дочь (фото)
У 38-летнего музыканта Адама Левина и 28-летней модели Бехати Принслу родился второй ребенок. Девочку назвали Джио Грейс.
Солист американской группы Maroon 5 и «ангел» «Викторияс сикрет» (уроженка Намибии) объявили о будущем прибавлении семейства осенью прошлого года.
У супругов уже есть дочь Дасти Роуз, которая родилась в сентябре 2016 года.
Адам и Бехати поженились в 2014 году. О своем желании завести ребенка супруги заявили практически сразу после свадьбы. «Я готов иметь сотню детей», — сказал Адам, которого в 2013 году журнал «People» признал самым сексуальным в мире мужчиной.
Роман Левина и Принслу начался в 2012 году. До Принслу певец в течение двух лет встречался с российской супермоделью Анной Вьялициной.
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