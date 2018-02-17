В Мариуполе зверски убит переселенец
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольской прокуратуры.
Следствие установило, что 19-летний парень познакомился в соцсетях с мужчиной преклонного возраста, который является внутренне перемещенным лицом. Встреча в жилье пожилого человека завершилась трагедией. Гость нанес жертве многочисленные удары по голове молотком, который принес с собой. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Преступник, прихватив имущество убитого, спешно покинул помещение.
«В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила прокурор Кальмиусского отдела Мариупольской прокуратуры № 2 Анна Попудько.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемого в убийстве участника АТО в Броварах суд отпустил под домашний арест.
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