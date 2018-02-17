В Пхенчхане найден мертвым корейский журналист

В Пхенчхане, в медиа-деревне, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры-2018 сотрудники СМИ, обнаружен мертвым корейский журналист.

Об этом передает Yonhapсо ссылкой на полицию.

Тело мужчины обнаружил сосед по комнате. Умершему было 55 лет и его фамилия Ким.

В полиции отметили, что во время Игр Ким занимался переводом для японской прессы.

Корейские правоохранительные органы выясняют причину его смерти.

Напомним, украинец вошел в топ-30 мужской индивидуальной гонки в своей дебютной гонке на Олимпиадах.