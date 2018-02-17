Роман Роберта Паттинсона и Миа Васиковски - главная новость первых дней Берлинского кинофестиваля (фото)

Вечером 16 февраля в столице Германии состоялся показ американского фильма «Девица», который участвует в основной конкурсной программе 68-го Берлинского международного кинофестиваля. По красной дорожке прошли исполнители главных ролей Роберт Паттинсон и Миа Васиковска.

28-летняя австралийская актриса выглядела стильно и сексуально в черном вечернем платье от Givenchy. 31-летний Паттинсон был элегантен в двубортном пиджаке и черной рубашке без галстука.

Западные издания тут же заговорили о том, что, сыграв в фильме любовников, Миа и Роберт и в жизни стали близки. Однако никаких подтверждений этим слухам пока нет. Васиковска получила мировую популярность в 2010 году, сыграв главную роль в фильме Тима Бертона «Алиса в стране чудес». Свой звездный статус Миа подтвердила затем прекрасной игрой в картинах «Джейн Эйр» и «Багровый пик». Паттинсон прежде всего известен благодаря вампирской саге «Сумерки», в которой он сыграл главную мужскую роль.

О личной жизни австралийской актрисы известно немного. Три года Миа встречалась с актером Джесси Айзенбергом, с которым вместе играла в фильме «Двойник» (2013 год), но они расстались в 2015 году.

Роберт пережил пару серьезных разочарований на любовном фронте. И главным из них стали его отношения с Кристен Стюарт, партнершей по «Сумеркам». Паттинсон собирался объявить об их помолвке, как вдруг стало известно, что Стюарт изменяет ему с режиссером Рупертом Сэндерсом, женатым мужчиной на 20 лет старше Кристен. А когда Паттинсон был готов простить ее, актриса призналась, что является бисексуалкой. В настоящее время Стюарт живет вместе с супермоделью Стеллой Максвелл.

В октябре 2017 года Роберт разорвал помолвку с певицей Талией Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. Во время съемок в «Девице» Паттинсон и Васиковска были свободны, так что оснований для слухов об их возможном романе вполне достаточно.

Что касается Берлинского кинофестиваля, то церемония открытия состоялась в четверг, 15 февраля. Победители будут объявлены 25 февраля. Жюри в этом году возглавляет известный немецкий режиссер Том Тыквер («Беги, Лола, беги!»).

Берлинале входит в тройку самых престижных кинофестивалей в мире наряду с Каннским и Венецианским. Однако Берлинский фестиваль отличается явным политизированным отбором фильмов, за что его часто критикуют. Достается преимущественно за это директору Берлинале Дитеру Косслику, который занимает этот пост с 2001 года. Его заслугой безусловно является то, что Берлин превратился в один из крупнейших кинорынков. В рамках фестиваля ежегодно демонстрируется не менее 400 новых фильмов! Кинотеатры забиты до отказа. Заключается множество сделок по будущему прокату картин.

Дитер Косслик

Однако немецкие кинематографисты ругают Косслика за то, что в этой массе иностранной, преимущественно голливудской продукции, их фильмы теряются. В ноябре 2017 года группа немецких деятелей кино написала открытое письмо, в котором призывает найти нового директора Берлинале и изменить политику отбора фильмов. Косслик напомнил, что его контракт истекает в мае 2019 года. И он готов к реформам. Однако перед самым открытием Берлинале-2018 Дитер неожиданно заявил, что это будет его последний фестиваль.

В основную конкурсную программу 68-го Берлинского международного кинофестиваля вошли 19 фильмов. Украина, к сожалению, не представлена. В числе главных претендентов на призы — «Золотой медведь» и «Серебряный медведь» — критики называют кукольный мультфильм «Остров собак» культового режиссера Уэса Андерсона, драму «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» Гаса Ван Сента, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Моего брата зову Роберт, и он идиот» Филипа Гренинга, «Ева» Бенуа Жако.

Вне конкурса будет показан фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», главными героями которого стали молодые Виктор Цой и Майк Науменко. Серебренников, находящийся уже полгода под домашним арестом в Москве, был вынужден монтировать картину дома.

Интересно, что «Лето» еще до премьеры вызвало резкую критику в России. Знаменитый рок-музыкант Борис Гребенщиков, который хорошо знал Цоя и Науменко, а также других музыкантов, сыгравших значительную роль в истории ленинградского рок-клуба, заявил: «Сценарий „Лета“ — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ».