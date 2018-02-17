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В 12 областях Украины ожидается сильный туман

В 12 областях Украины ожидается сильный туман

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 10:09 205

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17 февраля в течение суток в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, речь идет о Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Осадки в виде снега ожидаются в северных, центральных и восточных областях, температура около нуля градусов днем, ночью до -3. На остальной территории переменная облачность, днем до +3 и до +5 на Закарпатье, ночью до −5…−7 градусов.

По данным ГосЧС, осложнений на дорогах в связи с погодными условиями в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала погоду на выходные.

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