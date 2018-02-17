ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.17 февраля 2018

Несколько дней назад перепостил в своей хронике короткий видеосюжет, который задел меня до глубины души своей невероятной добротой. Кто-то из вас, может быть, тоже обратил на него внимание. К маленькому мальчику, что-то подметающему на детской площадке, подходит зареванная девочка с только что поцарапанной коленкой. Детям годика по два, не больше. И что, вы думаете, делает этот малыш? Он откладывает в сторону свою метелочку, наклоняется — и касается губами свежей царапины на девчоночьей ножке. Она тут же перестает плакать и, не поблагодарив целителя, отправляется куда-то по своим важным делам. А малыш берет в руки метелочку и продолжает заниматься прерванной уборкой территории. Все.

Я никак не представлял, что эта коротенькая милая сценка способна вызвать такой большой интерес у многих моих друзей по ''Фейсбуку''. Кто-то оставил теплый отзыв, кто-то решил перепостить в свою уже очередь. Впрочем, стоит ли удивляться проявлению добрых чувств? Тем более, среди таких людей, которые собрались тут, кучкуясь возле редкого костерчика ''фейсбучного'' отогрева души. Нам ведь всем сейчас так не хватает душевной теплоты и искреннего сопереживания в этой вечной гонке решения то возникающих, то исчезающих, то наваливающихся с новой силой проблем и каких-то текущих вопросов. А вот теплотой этой никто как раз делиться и не спешит. Да и осуждать-то особо за это никого нельзя. Всем по-своему и по-разному непросто. Правда, многим кажется, что важнее, сложнее и глобальнее их личных проблем ни у кого другого ничего подобного просто нет и быть даже не может. Вот они порой и требуют (буквально требуют!) к себе особого внимания и расположения, мысли не допуская, что кто-то из близких, друзей или коллег по работе может в этот самый момент переживать, не рассказывая об этом никому, настоящую трагедию, не идущую ни в какое сравнение с чьей-то сиюминутной проблемкой…

И все равно. Надо если не стремиться к этому постоянно, то хотя бы периодически пытаться, откладывая в сторонку свою метелочку, наклоняться и касаться губами чужой свежей царапины. Нас, по большому счету, не убудет. А человек может быть спасен — в прямом и переносном смысле этого слова. Разделенная боль — это уже не целая боль, это уже половинка боли или даже четвертинка ее. Разве каждый из нас в детстве не ощущал ничего подобного? Да и не только в детстве. И последнее. Еще ведь неизвестно, кому по-настоящему становится легче от такого душевного порыва — страдающему или от страдания избавляющему…

Если кто не знает, просвещаю — сегодня в мире отмечается день спонтанного проявления доброты. Так что, дорогие мои, не стесняйтесь проявлять ее. Спонтанно и неспонтанно. Сегодня и не только сегодня. Нас ведь, поверьте, все равно не убудет. А сегодняшним именинникам традиционно — добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

РАЗДЕЛЕННАЯ БОЛЬ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1990 — 1998

Скульптор: Antonio Ramos

Размер: 15×11 cm