﻿

USD 26.99
RSS
В Тернополе задержаны студент и студентка – вербовщики сексиндустрии

В Тернополе задержаны студент и студентка – вербовщики сексиндустрии

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ».

17.02.2018 10:57 433

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали студентку и студента одного из местных ВУЗов, занимавшихся торговлей людей.

-Молодые люди, сговорившись, воспользовались тяжелым материальным положением группы женщин, и завербовали их оказывать сексуальные услуги клиентам. Молодые люди планировали, что женщины будут «обслуживать» мужчин за пределами Украины — в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, — сообщили «Фактам» в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

В настоящий момент вербовщики задержаны сотрудниками прокуратуры совместно с полицией, по месту их проживания проведены обыски, в отношении злоумышленников открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины