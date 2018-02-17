В Тернополе задержаны студент и студентка – вербовщики сексиндустрии
Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали студентку и студента одного из местных ВУЗов, занимавшихся торговлей людей.
-Молодые люди, сговорившись, воспользовались тяжелым материальным положением группы женщин, и завербовали их оказывать сексуальные услуги клиентам. Молодые люди планировали, что женщины будут «обслуживать» мужчин за пределами Украины — в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, — сообщили «Фактам» в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
В настоящий момент вербовщики задержаны сотрудниками прокуратуры совместно с полицией, по месту их проживания проведены обыски, в отношении злоумышленников открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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