В Китае на заводе произошел пожар: погибли девять человек

Девять человек стали жертвами пожара на заводе по переработке отходов в провинции Гуандун на юге Китая.

Об этом передает Reuters.

Также сообщается, что еще один человек пострадал. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как передает агентство, огонь вспыхнул утром 17 февраля. В настоящее время пламя ликвидировано.

Правоохранительные органы проводят расследование в связи с произошедшим. Не исключается версия поджога. На данный момент задержан один подозреваемый.

Напомним, ранее на Троещине в Киеве двое полицейских спасли многодетную семью из охваченной дымом квартиры.