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В Турции трех журналистов приговорили к пожизненному заключению – CМИ

В Турции трех журналистов приговорили к пожизненному заключению – CМИ

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 12:22 191

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Турецкий суд приговорил трех известных журналистов, к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Журналистов обвиняли в том, что они во время проведения своих ток-шоу передавали повстанцам зашифрованные послания, кроме того в своих колонках для прессы журналисты призывали к свержению правительства, а также поддерживали с членами сети Fethullah Gulen, который организовал попытку государственного переворота.

Напомним, так называемый «Верховный суд» аннексированного Крыма вынес приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Андрею Захтею, осудив его к 6,5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

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