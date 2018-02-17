Порошенко и Мэттис обсудили Россию и Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 17 февраля, встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и специальным посланником Президента США по Украине Курт Волкер.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Политики обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы миротворческой миссии ООН, санкции против России и дальнейшие шаги в укреплении обороноспособности Украины.
По словам Порошенко, последние решения США являются сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе, которая, при имеющихся у Украины новых оборонных возможностях, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии.
В свою очередь Мэттис подтвердил «твердую приверженность» США в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил значительный прогресс, которого достигла Украина в реформировании сферы безопасности и обороны.
Напомним, ранее Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины.
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