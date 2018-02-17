Под Киевом микроавтобус с детьми столкнулся с «Нивой»

Сегодня, 17 февраля, около девяти часов утра на Одесской трассе недалеко от развязки на Васильков произошло столкновение микроавтобуса Мерседес с автомобилем Нива.

Об этом сообщают «ФАКТЫ».

Удалось выяснить, что в «Мерседесе» ехало 16 детей школьного возраста на экскурсию в Киев. Как рассказали очевидцы водитель «НИВЫ» решил развернуться в непредусмотренном для этого месте. Удар превратил легковушку в металлолом, а водителя выбросило на встречную полосу.

Прибывшие на место этого ЧП представители Ставищанского отдела образования рассказали, что поездка была оформлена с соблюдением всех требований, школьников сопровождали педагоги, родители.

На место происшествия прибыли не только местные медики, но и скорые из Киева. Работал также экипаж патрульных из столицы. Начато расследование причин этого резонансного и тяжелого происшествия.