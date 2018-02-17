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Под Киевом микроавтобус с детьми столкнулся с «Нивой»

Под Киевом микроавтобус с детьми столкнулся с «Нивой»

Василий Тальский, специально для «ФАКТОВ»

17.02.2018 15:24 616

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Сегодня, 17 февраля, около девяти часов утра на Одесской трассе недалеко от развязки на Васильков произошло столкновение микроавтобуса Мерседес с автомобилем Нива.

Об этом сообщают «ФАКТЫ».

Удалось выяснить, что в «Мерседесе» ехало 16 детей школьного возраста на экскурсию в Киев. Как рассказали очевидцы водитель «НИВЫ» решил развернуться в непредусмотренном для этого месте. Удар превратил легковушку в металлолом, а водителя выбросило на встречную полосу.

Прибывшие на место этого ЧП представители Ставищанского отдела образования рассказали, что поездка была оформлена с соблюдением всех требований, школьников сопровождали педагоги, родители.

На место происшествия прибыли не только местные медики, но и скорые из Киева. Работал также экипаж патрульных из столицы. Начато расследование причин этого резонансного и тяжелого происшествия.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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