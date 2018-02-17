В Киеве радикалы из С14 ворвались в российский центр

В субботу, 17 февраля, радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.

Об этом сообщает Страна.

По информации издания, во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Ревизор. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей.

Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

После часа погрома радикалы покинули помещение.

Напомним, ранее в ночь с 19 на 20 января здание посольства Украины в Афинах (Греция) пытались забросать коктейлями Молотова.