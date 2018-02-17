В Японии построят 70-этажный небоскреб из дерева

Японское архитектурное бюро Никкей Сиккей спроектировало 70-этажный небоскреб из дерева, который планируют возвести в центральном Токио.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Здание высотой 350 метров может стать самой высокой деревянной постройкой в мире. Цель архитекторов — направить архитектуру в экологическое русло и «превратить город в лес».

Проект с рабочим названием W350 будет состоять на 90% из дерева и на 10% из стали. Архитекторы утверждают, что здание выдержит сильные порывы ветра и землетрясения, которые нередко бывают в Японии.

В небоскребе расположатся магазины, офисы, жилые квартиры и гостиница. Крышу превратят в сад, а балконы будут усажены растительностью. Строительство планируют окончить к 2041 году. Бюджет составит почти 5,9 млрд долларов.

Сейчас самым высоким деревянным зданием является 53-метровое студенческое общежитие в Ванкувере, Канада.

В этом году достроят 84-метровую деревянную башню HoHo в Вене, Австрия.

Напомним, японцы запускают необычный туристический поезд с уникальным дизайном.