Математика из Украины Владимира Дринфельда наградили премией в 100 тысяч долларов

Престижная израильская премия Фонда Вольфа по математике присуждена члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Ученых, работающих в Университете Чикаго, наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые «имеют первостепенную важность» для теоретической физики, в частности теории струн.

Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Его работы легли в основу новых разделов современной математической науки — теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп.

Премия включает денежную сумму в размере 100 тысяч долларов. Награду лауреатам вручит лично президент Израиля в Иерусалиме. Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии удостаивались Нобелевской премии.