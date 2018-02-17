Математика из Украины Владимира Дринфельда наградили премией в 100 тысяч долларов
Престижная израильская премия Фонда Вольфа по математике присуждена члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону.
Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.
Ученых, работающих в Университете Чикаго, наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые «имеют первостепенную важность» для теоретической физики, в частности теории струн.
Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Его работы легли в основу новых разделов современной математической науки — теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп.
Премия включает денежную сумму в размере 100 тысяч долларов. Награду лауреатам вручит лично президент Израиля в Иерусалиме. Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии удостаивались Нобелевской премии.
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