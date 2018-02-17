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Математика из Украины Владимира Дринфельда наградили премией в 100 тысяч долларов

Математика из Украины Владимира Дринфельда наградили премией в 100 тысяч долларов

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 17:28 282

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Престижная израильская премия Фонда Вольфа по математике присуждена члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Ученых, работающих в Университете Чикаго, наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые «имеют первостепенную важность» для теоретической физики, в частности теории струн.

Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Его работы легли в основу новых разделов современной математической науки — теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп.

Премия включает денежную сумму в размере 100 тысяч долларов. Награду лауреатам вручит лично президент Израиля в Иерусалиме. Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии удостаивались Нобелевской премии.

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