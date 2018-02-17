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В Чернигове простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ

В Чернигове простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 18:35 154

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В Чернигове простились с погибшим бойцом ВСУ, младшим сержантом 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрием Сысковым.

Об этом сообщает ЧеLine.

Погиб Сысков 12 февраля в результате обстрела со стороны боевиков в районе поселка Крымское Луганской области. Также сообщается, что боевики три дня не отдавали тело бойца.

Похоронили Сыскова на Алее Героев на кладбище «Яцево» в Чернигове.

Напомним, подавляющее большинство родственников погибших бойцов (89%) не готово простить тех жителей Донбасса, кто во время военных действий совершал тяжкие преступления (пытки, изнасилования и грабежи). Также 2/3 опрошенных считают, что воевавшие против украинских военных не заслуживают амнистии, и столько же не готовы прощать главарей самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

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