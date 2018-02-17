Экс-седьмая ракетка мира - Федереру: «Поздравляю с №1, старый п...н»

Легендарный Роджер Федерер, пробившись в четвертьфинал турнира в Роттердаме, гарантировал себе первую строку в обновленном рейтинге сильнейших теннисистов планеты, который будет опубликован в понедельник, 18 февраля. При этом 36-летний швейцарец установит три новых рекорда.

Во-первых, Федерер станет самым возрастным № 1 в истории мужского тенниса. Предыдущее достижение принадлежало американцу Андре Агасси, поднявшемуся на вершину мужского рейтинга в 33 года.

Во-вторых, Роджер вернется на первую строку спустя 5 лет и 106 дней — никто не возвращался на вершину рейтинга после такого перерыва. Предыдущее достижение также принадлежало Агасси — 3 года и 142 дня.

Также швейцарец установит рекорд между первым и последним заходом на первое место — 14 лет. Отмечу, что Федерер впервые возглавил список сильнейших теннисистов планеты 2 февраля 2004 года. Примечательно, что все игроки, которые помимо Роджера на тот момент входили в топ-10, уже закончили карьеру.

Помимо этого Федерер увеличит собственный рекорд по пребыванию на вершине рейтинга, насчитывающий сейчас 302 недели. У ближайшего преследователя серба Новака Джоковича — 223 недели на мировом теннисном троне.

Кстати, оригинальнее всего швейцарца с новыми достижениями поздравил бывшая седьмая ракетка мира американец Марди Фиш.

«Поздравляю с № 1, Роджер, старый пердун», — написал спортсмен в своем твиттере

Напомню, что в конце января нынешнего года Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии и завоевал 20-й титул «Большого шлема» в своей карьере.